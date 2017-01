Manuel Vallicella colpisce ancora e conquista proprio LEI!

Tutti pazzi per Manuel Vallicella. I tatuaggi e il fascino del ragazzo ribelle hanno fatto breccia nel cuore del pubblico e delle corteggiatrici che aumentano sempre di più.

MANUEL VALLICELLA, ECCO CHI ARRIVA ALLA SUA CORTE

Alla corte di Manuel Vallicella, nel corso delle prossime puntate del trono classico, potrebbe sbarcare una nuova corteggiatrice che, al pari di Alessandro Calabrese per Sonia Lorenzini, potrebbe scatenare accese polemiche. Manuel Vallicella, infatti, ha fatto colpo su un’ex concorrente del Grande Fratello. Si tratta di Angela Viviani, tornata single dopo la fine della relazione con Fabio Pellegrini, conosciuto proprio durante la permanenza nella scuola più famosa d’Italia.

Angela Viviani ha dedicato a Manuel Vallicella un lungo post su Instagram scrivendo: “La bellezza! Stop✋ In bocca al lupo @manuelvallicellaofficial #UominieDonne #UeD #TronoClassico bellolui …adesso c’è lui a tenermi compagnia quando non dormo …le repliche notturne”.

Incuriosita dalle sue parole, Giada Di Miceli ha deciso di vederci chiaro. Nel corso della sua trasmissione “Non succederà più” in onda sulle frequenze di Radio Radio, Giada Di Miceli ha chiesto delucidazioni ad Angela Viviani che, sulla possibilità di scendere le scale dello studio di Uomini e Donne per corteggiare Manuel, ha detto: “Quando ho visto Manuel sul trono sono stata molto felice, nel senso che per me è un gran figo! Cioè se io lo incontrassi per strada, è ovvio e evidente che lo guarderei!”. E poi ha aggiunto: “Se non sceglie lo vado a cercare”.