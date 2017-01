Maria Vittuozzo, mamma di 28 anni, uccisa dalle pillole dimagranti

È stata disposta l’autopsia sul corpo di Maria Vittuozzo, mamma 28enne di due bambini morta lo scorso mercoledì dopo un attacco cardiaco.

Trasportata d’urgenza all’ospedale di Frattamaggiore, Maria, che viveva con la famiglia a Succivo ma era originaria di Casandrino, non è riuscita a lottare per rimanere accanto al marito Andrea e ai suoi due bambini.

Come riporta Il Meridiano, la causa della morte potrebbero essere le pillole dimagranti che Maria si era fatta prescrivere da una dietologa per tornare in forma dopo le due gravidanze, anche perché la donna non aveva alcun problema di salute prima del malore improvviso.

L’ipotesi non è ancora stata confermata, ma gli inquirenti hanno subito aperto un’indagine e il corpo della giovane donna è stato restituito alla famiglia per le esequien ella chiesa della Trasfigurazione di Succivo solo dopo un’accurata autopsia i cui risultati scioglieranno presto ogni dubbio.