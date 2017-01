Belen Rodriguez: ecco perché non tornerà con Stefano De Martino ma spunta una nuova indiscrezione

Belen Rodriguez non tornerà tra le braccia di Stefano De Martino. Nonostante i fans continuino a sognare il ritorno di fiamma tra i due, la showgirl argentina e il ballerino napoletano sembrano intenzionati a non tornare indietro.

BELEN RODRIGUEZ SVELA PERCHE’ NON TORNERA’ CON STEFANO DE MARTINO

Dopo aver visto insieme Belen Rodriguez e Stefano De Martino in montagna con Santiago, i fans hanno subito immaginato che tra i due ci potesse essere un clamoroso ritorno di fiamma. A smentire il tutto, però, è stata la showgirl argentina che non solo ha baciato in pubblico Andrea Iannone ma sui social ha anche spiegato il perché non tornerà con De Martino.

«Io non mi accontento mai, forse questo è il mio difetto peggiore oppure il mio miglior pregio. Amo le cose pure. Quando le cose non sono più pure, io non provo più gli stessi sentimenti di prima (…) Non voglio vivere una vita contaminata e fare le cose soltanto perché gli altri mi dicono di farle. (…) Io voglio sentirmi amata anche quando cado. L’amore non c’è soltanto davanti alle cose belle ma anche nei momenti difficili».

Eppure le indiscrezioni su Belen Rodriguez e Stefano De Martino continuano. Su Dagospia, infatti, si legge: “La famosa showgirl non vuole ammetterlo nemmeno a se stessa che è ancora innamorata del suo ex marito! – si legge su Dagospia – A breve, infatti, lascerà il suo famoso neo fidanzato per tornare tra le braccia del suo antico amore. Chi è la bella dal cuore ballerino?“. E’ un chiaro riferimento a Belen e Stefano?