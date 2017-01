Giulia De Lellis è davvero incinta? La fidanzata di Andrea Damante rompe il silenzio e svela la verità

La notizia della presunta gravidanza di Giulia De Lellis ha rapidamente fatto il giro del web sollevando reazioni contrastanti. Se da una parte i fans di Andrea Damante e Giulia De Lellis hanno accolto con entusiasmo la notizia, dall’altra parte c’è chi ha espresso qualche perplessità. Di fronte al clamore suscitato dalla sua presunta gravidanza, la giovane fidanzata di Andrea Damante ha deciso di rompere il silenzio e svelare subito la verità.

GIULIA DE LELLIS, LA VERITA’ SULLA GRAVIDANZA

Con un video pubblicato sui social e diffuso dal Vicolo delle News, Giulia De Lellis ha smentito di essere in dolce attesa. “Ragazzi volevo dirvi che non sono incinta perché in realtà ho già partorito”, ha detto Giulia mostrando i suoi bambini già adulti. Un modo ironico, dunque, quello trovato dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne per rispondere al gossip e zittire le voci che la vorrebbero in dolce attesa.

Il gossip sulla presunta gravidanza di Giulia è esploso dopo la notizia della sua assenza all’Isola dei Famosi. A diffondere la news sulla gravidanza è stato il portale di Alfonso Signorini 361 magazine. Giulia De Lellis, dunque, non è incinta. A questo punto partirà per l’Isola dei Famosi 2017?