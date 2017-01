Isola dei Famosi 2017, le Marchi espulse: Stefania Nobile sbotta!

L‘Isola dei Famosi 2017 prenderà il via su canale 5 solo il prossimo 30 gennaio ma sta già regalando numerosi colpi di scena. Oltre all’annuncio dei primi naufraghi ufficiali che hanno spiazzato il pubblico, ad animare la vigilia dell’Isola dei Famosi 2017 è l’espulsione di Wanna Marchi e Stefania Nobile.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, STEFANIA NOBILE COMMENTA L’ESPULSIONE

Negli ultimi giorni, sul web, si è diffusa la notizia dell’espulsione di Wanna Marchi e Stefania Nobile. Le due sarebbero state escluse dal reality dopo le critiche ricevute dal pubblico. Di fronte a tali indiscrezioni, ai microfoni di Tv Blog, Stefania Nobile ha dichiarato: “Abbiamo il contratto. Nessuno ci ha tolto il contratto”.

A sollevare il polverone che avrebbe portato alla loro espulsione sarebbe stato Striscia la Notizia con un servizio in cui veniva evidenziata lo sgomento del pubblico. Quando il giornalista glielo fa notare, Stefania Nobile risponde così: “Non so chi sia Striscia, non conosco Striscia e non voglio neppure conoscerla. È un programma che per me è morto 20 anni fa. Non ho altro da aggiungere”.

Come andrà a finire, dunque, la vicenda? Wanna Marchi e Stefania Nobile sbarcheranno in Honduras o resteranno in Italia? Lo scopriremo solo il prossimo 30 gennaio.