Uomini e Donne, colpo di scena: Maria De Filippi annuncia il suo ritorno!

Maria De Filippi non smette di stupire. In attesa di scoprire quale sarà il suo ruolo effettivo sul palco del Teatro Ariston per Sanremo 2017 per il quale riceverà un compenso shock, Maria De Filippi continua a regalare colpi di scena durante le registrazioni di Uomini e Donne.

UOMINI E DONNE, ECCO CHI TORNA

Nell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, la regina di canale 5 ha così annunciato la presenza in studio di uno dei corteggiatori più amati della prima parte della stagione. Stiamo parlando di Mario Serpa. Il compagno di Claudio Sona è tornato in trasmissione per ricoprire, accanto a Gianni Sperti, Tina Cipollari e Jack Vanore il ruolo di opinionista.

La presenza di Mario Serpa non ha fatto piacere a Sonia Lorenzini con la quale non scorre buon sangue. Non è, tuttavia, ancora chiaro se Mario sarà una presenza fissa nelle prossime puntate del trono classico di Uomini e Donne. Nel frattempo, l’ex corteggiatore continua a godersi l’amore con Claudio Sona e a rilasciare interviste.

Ai microfoni del portale “outsiderallsite.blogspot.it”, Mario Serpa ha svelato da cosa è rimasto colpito quando ha visto per la prima volta Claudio: “Come ho già detto in più occasioni, a primo impatto mi ha colpito il lato estetico e in particolare gli occhi, a mio avviso profondi e sinceri.

Mentre a pochi giorni dalla scelta ho passato momenti in cui immaginavo ad occhi aperti di poter condividere la quotidianità con lui, fatta di momenti solo nostri”.

Sui problemi nella vita di coppia: “Avendo un carattere molto particolare, ossia quando sono di fronte ad un problema, che sia banale o non, reagisco di pancia e impiego un po’ di tempo a smaltire l’arrabbiatura. La musica sicuramente gioca un ruolo importante, tanto da scegliere il genere musicale che più si avvicina al mio stato d’animo”.

La storia con Claudio paragonata ad un viaggio: “Se penso alla mia storia con Claudio non ho una meta precisa, ma un viaggio fatto di tante tappe nel mondo, io e lui zaino in spalla, alla scoperta di nuovi luoghi e tradizioni, proprio perché ogni giorno per noi è un riscoprirsi a vicenda”.