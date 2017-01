Uomini e Donne, l’amatissimo ex tronista diventa papà!

In attesa di scoprire se Giulia De Lellis sia davvero in dolce attesa, arriva la notizia di un’altra cicogna per la famiglia di Uomini e Donne. Oltre a Marco Fantini che aspetta il suo primo figlio da Beatrice Valli, un altro ex tronista diventerà papà tra pochi mesi.

UOMINI E DONNE, LUCA VIGANO’ PAPA’

L’ex tronista di Uomini e Donne, Luca Viganò, amatissimo dal pubblico per l’educazione con cui si è sempre rapportato con le sue corteggiatrici ha annunciato che diventerà presto padre. Dopo aver concluso il suo percorso sul trono di Uomini e Donne scegliendo l’allora corteggiatrice Luce Barruchi, Luca Viganò tornò presto single. Dopo qualche mese, però, l’ex tronista incontrò e si innamorò della sua attuale compagna, Fernanda, che tra qualche mese gli regalerà la gioia più grande.

“Parole non ne servono. Pochi mesi. Siamo felici. Grazie a te che mi renderai migliore. Ti amo”, ha scritto Luca su Instagram annunciando la notizia e condividendo la sua gioia con i fans. Grande amico di Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, Luca scoprirà presto le gioie della pternità.