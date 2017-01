Uomini e Donne, Sonia Lorenzini spiazza: clamoroso colpo di scena della tronista

Sonia Lorenzini è la nuova protagonista del trono classico di Uomini e Donne. Dopo aver animato il trono di Claudio D’Angelo, Sonia Lorenzini sta regalando le prime emozioni come tronista. Nel corso dell’ultima registrazione, Sonia Lorenzini ha spiazzato tutti con una clamorosa decisione.

UOMINI E DONNE, LA DECISIONE DI SONIA LORENZINI

Sonia Lorenzini, nell’ultima registrazione di Uomini e Donne, ha deciso di tenere ancora Alessandro Calabrese come corteggiatore mandando a casa Luca Rufini.

“Maria chiama i tronisti Sonia, Luca e Manuel e subito Tina si accorge che quest’ultimo non ha più i tatuaggi (coperti dal trucco), lui si sente “Mastro Lindo”, per Gianni sta benissimo ma lo preferisce al naturale e Sonia non si era accorta di questo cambiamento anche nel look visto che oggi indossa giacca e cravatta: entrano quindi i rispettivi corteggiatori e corteggiatrici: per Manuel ci sono Carmen, Marika, (www.mariadefilippi.it) Fabiana, ripresa da Rosy (pubblico) per il modo in cui ha sceso le scale, e Francesca; per Luca entrano Angela, Soleil, Francesca e Giulia. Tina commenta a modo suo il modo in cui Soleil si è seduta mettendo in evidenza il lato B e poi la imita; infine per Sonia ci sono Alessandro S., Alessandro C., Federico ed Emanuele. Maria annuncia l’ingresso di Mario oggi senza Claudio. Si parte con il videomessaggio di Luca R. (ex Over) pubblicato sui social per smentire quanto è stato scritto su Internet, nel quale dichiara di non avere alcuna relazione con Paola Caruso; Sonia trova il messaggio di Luca R. esagerato ed è infastidita da un’intervista che Alessandro C. ha rilasciato a dicembre, il corteggiatore invece viene difeso da Tina e Gianni mentre Rosy non è d’accordo e attacca e lo attacca, il giovane uomo risponde a tono e lei ribadisce di aver letto sui social che ha fatto molti provini prima di partecipare a Uomini e Donne e al GF. Maria chiede a Sonia se a lei piaccia Luca R. ma la tronista risponde che non le ha suscitato alcun interesse e vorrebbe eliminarlo, Gianni ironizza chiedendosi ora quale sarà il suo destino e il corteggiatore si dispiace per non essere stato capito e per non aver trasmesso nulla a Sonia mentre Mario gli chiede se tornerà agli Over ma lui risponde di no; Sonia elimina altri due corteggiatori, Antonio e Gianluca poi la tronista (www.mariadefilippi.it) aggiunge di non aver cambiato idea su Alessandro C., è stata bene con lui in esterna ma non prova in questo momento interesse per lui. Si vede l’esterna di Sonia con Emanuele, realizzata in una fabbrica di cioccolato dove decorano delle uova di Pasqua, poi seduti sul divano parlano del loro incontro e dei corteggiatori rivali Giovanni, Alessandro S., Federico; Emanuele dice di essere possessivo e non geloso, quindi abbraccia la tronista, la quale si dice un po’ “frenata”, lui la accarezza e le sussurra nell’orecchio che gli piace un sacco questa situazione; in studio Giovanni si lamenta delle critiche ricevute nell’esterna e Sonia è felice di aver sentito la sua voce perché lo ha trovato assente la scorsa settimana e il ragazzo si giustifica dicendo di aver avuto dei problemi personali ma conferma di stare bene con lei; Emanuele regala a Sonia un peluche tolto alla sorella e ballano insieme. Esterna di Alessandro S. e Sonia al cinema, mangiano popcorn e la fissa negli occhi mentre è intenta a guardare il film, le racconta la trama del film e lei dice che ogni volta che escono insieme sta bene perché non lo trova finto, in risposta Alessandro S. dice chiaramente che gli piace (www.mariadefilippi.it) e non è nel programma per trovare un’amica… Sonia si aspetta di più da lui; l’esterna si chiude con i due accoccolati; in studio Alessandro S. ribadisce di stare bene con lei e spera di riuscire a sbloccarsi; Emanuele la trova interessata al rivale e ammette di essere infastidito da questo e Federico pensa che lei sia più interessata ad Alessandro che ad Emanuele, cosa ribadita anche da Tina ed Emanuele replica che farà di tutto per portarla a sé. Maria chiede a Sonia da chi sia attratta dal punto di vista estetico ma lei preferisce non rispondere, secondo Gianni si tratterebbe di Emanuele. Esterna di Federico con Sonia, lui la porta al fast food, ordinano crocchette di pollo e poi sul divano bevendo birra le dice che le piace, le racconta del suo lavoro di magazziniere di giorno e nei locali di notte, della mamma “ragazza madre” e la cosa fa emozionare la tronista, che però ammette che ad oggi è quello di cui si fida di meno; in studio Mario trova che Sonia scherzi troppo e che sia giocherellona nelle esterne che risultano “prive di contenuti” ed è convinto che lei sia più interessata ad Alessandro S. , la tronista lo contraddice e i due si beccano in modo veemente sulla sua precedente esperienza di corteggiatrice, mentre dal parterre interviene (www.mariadefilippi.it) Andrea per chiedere a Sonia che strada voglia intraprendere verso Emanuele o Alessandro S.; Emanuele sostiene che Federico abbia voluto colpire l’attenzione di Sonia raccontandole un fatto così personale, anche Mirko interviene per riprendere Emanuele e chiede a Sonia che tipo stia effettivamente cercando non avendo visti contenuti nelle esterne, Mario sorride e Sonia – è stato preso come opinionista vero? – e Tina chiede apertamente che venga invitato a tutte le future puntate. Esterna di Alessandro C. e Sonia seduti sugli scogli, lei gli parla dei suoi genitori e della sua famiglia e lui osserva che le serve più un uomo di carattere rispetto agli altri corteggiatori, quindi le consegna una scatola che contiene una conchiglia e scrive sulla sabbia “Sei bella”; Gianni ha apprezzato l’esterna in cui la tronista si è aperta raccontando fatti personali ed è stata serena e Rosy interviene nuovamente per attaccare il corteggiatore. Sonia balla con Federico.

Si passa a Luca e Maria stuzzica Tina dicendole che questa esterna le piacerà molto, è con Soleil; la corteggiatrice gli insegna le posizioni dello yoga e lui sbircia più volte il suo lato B, poi fanno lo “yoga di coppia” che procura al tronista l’effetto contrario al rilassamento! Soleil sostiene che tra loro due ci sia feeling, lo vede indirizzato su Giulia e la preoccupa; in studio Tina ironizza sull’atteggiamento provocante avuto in esterna da lei che replica prontamente di aver voluto giocare con la sua fisicità e ammette di essersi sentita “legata” al tronista, mentre Angela ribadisce che le armi della sua rivale sono solo estetiche. E’ la volta dell’esterna (www.mariadefilippi.it) di quest’ultima con Luca mentre l gli fa da guida turistica per le strade e i monumenti di Roma “scimiottando” un’esterna precedente fatta da Soleil; seduti su una panchina Luca chiede chiarimenti sul profilo instagram di lei ricco di foto sexy, a questo punto Angela gli rivela di aver fatto la modella per dieci anni ma di non avergliene parlato perché non è una sua priorità; in studio Luca dice di aver girato alla redazione le foto e nel ledwall ne appaiono due in costume nelle quali Angela è voltata di spalle, lei risponde che si tratta di una campagna pubblicitaria, ma Luca la attacca per il suo essere in contraddizione tra come appare in studio e come si mostra sui social; Angela ribadisce che quello è un lavoro che faceva prima ma ora non più prioritario perché lavora nel settore dell’architettura di interni, anche Gianni sottolinea la sua non veridicità, poi la discussione si accende tra le corteggiatrici rivali e il tronista. In seguito a quanto accaduto, Angela decide di auto-eliminarsi. Esterna di Giulia con Luca sulla neve, sci e slittino, poi seduti abbracciati lei confessa di avere notato la sua forte attrazione per Soleil, poi i due si ritrovano sdraiati sulla neve e lei lo stuzzica dicendogli che Manuel le ha fatto l’occhiolino in puntata; in studio Manuel precisa di averlo fatto senza malizia e Luca sostiene che lui presti un po’ troppa attenzione alle sue corteggiatrici, poi aggiunge che dopo l’esterna è andato via infastidito dal fatto che a Giulia, abitando vicino al suo ex fidanzato, lo incontra e saluta, Luca critica il suo atteggiamento per il modo in cui l’ex di Giulia si è comportato, avendola tradita. (www.mariadefilippi.it) Maria chiede a Manuel quale esterne abbia preferito tra le sue che quindi nomina quelle con Francesca e Marika. Si vede quella di quest’ultima, i due vedono un film insieme sul divano, lei gli racconta di suo padre che se ne è andato e lui replica che non ha rapporti con il proprio e tra i due scatta molto imbarazzo; in studio Manuel dice di trovarla “pulita” e sincera e crede che a Carmen manchi qualcosa e lei si rammarica di non riuscire ad aprirsi come vorrebbe, atteggiamento che Fabiana non condivide. Esterna di Francesca con Manuel, in cucina preparano insieme una cioccolata, poi sul divano lui le dice che tra quelle che ha conosciuto è la più completa, Francesca critica Carmen che trova “moscetta”, non le piace Fabiana che le sembra “mascolina” e poi gli mostra i suoi tatuaggi sulla coscia; Manuel la trova molto femmina e gli “fa sangue”, lei gli regala dei disegni e i due si abbracciano; in studio Manuel ribadisce che è la “più donna” di tutte anche per come ragiona, mentre Fabiana ha da ridire sul suo essere definita “mascolina” da (www.mariadefilippi.it) Francesca, che precisa si riferisse solo all’aspetto caratteriale. Manuel interviene per dire che oggi Marika e Francesca sono un gradino sopra le altre e Carmen ammette di esserci rimasta male per non riuscire a capire come il tronista ragiona; a domanda di Maria, Manuel dice che gli spiacerebbe se Carmen se ne andasse, mentre su Florencia è dubbioso e Tina trova che il tronista cambi idea da una settimana all’altra e sia troppo precipitoso sui giudizi, mentre Gianni non è d’accordo con lei. Sonia porta fuori in esterna Emanuele, che non nasconde la propria felicità, Luca è indeciso ma sceglie Giulia e Manuel, Marika. Tina saluta”.