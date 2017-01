A cosa serve la parte blu delle gomme Pelikan (oltre a bucare i fogli)? Mistero svelato!

Se andate ancora a scuola, sicuramente ne avete una nell’astuccio. Se siete già grandicelli, in ogni caso non ve la sarete dimenticata.

Parliamo della gomma Pelikan, quella composta da una metà più morbida di colore rosso mattone e da una parte più corta e ruvida, di colore blu. Il web è insorto dopo che un articolo shock su un blog ha rivelato che la parte blu non servirebbe, come tutti pensavano, a cancellare le cose scritte a penna. Anche perché, effettivamente, nessuno è mai riuscito a far sparire un errore a penna con una gomma. A meno che con “sparire” non intendiate bucare o distruggere completamente il foglio.

Secondo il web, la parte blu delle gomme Pelikan servirebbe, come la rossa, a cancellare le matite in grafite ma semplicemente da superfici più dure come muro, plastica, legno, ecc.

L’azienda però smentisce, ribadendo che la parte blu delle sue gomme “cancella inchiostro, penna a sfera, matite colorate e molto altro“.