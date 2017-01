Giulia De Lellis è davvero incinta, parola di Signorini: Andrea Damante e la fidanzata reagiscono così!

Nonostante la smentita, Giulia De Lellis sarebbe davvero incinta. Dopo il video pubblicato su Instagram Stories con cui la fidanzata di Andrea Damante ha smentito di essere in dolce attesa, il portale di Alfonso Signorini, 361 Magazine, insiste portando nuovamente a galla la notizia.

GIULIA DE LELLIS INCINTA, L’EX CORTEGGIATRICE E ANDREA DAMANTE RISPONDONO A SIGNORINI

“Giulia De Lellis, ex corteggiatrice di “Uomini e Donne“, come rivelato in esclusiva da noi, non parteciperà all’”Isola Dei Famosi” perché incinta. La ragazza è in dolce attesa, ma questo non le impedirà di iniziare una nuova avventura televisiva” – si legge su 361 Magazine secondo cui dopo aver detto no all’Isola dei Famosi, Giulia De Lellis diventerà presto una presenza fissa di Pomeriggio Cinque anche se ancora non è certo quale sarà il suo ruolo nel programma di Barbara D’Urso.

Di fronte all’ennesima voce sulla sua presenta gravidanza, Giulia De Lellis ha deciso di replicare ancora ad Alfonso Signorini, stavolta con la complicità del fidanzato Andrea Damante. “Con questo spero che sia chiaro. Giulia non è incinta e io non diventerò padre. Non ora almeno ma tra un paio d’anni”, afferma l’ex tronista infastidito da tali rumors.