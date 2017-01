Dopo Manuel Vallicella, Sonia Lorenzini e Luca Onestini, sul trono di Uomini e Donne arriverà un quarto tronista? Dalle anticipazioni che circolano sul web sembrerebbe proprio di sì.

UOMINI E DONNE, KEVIN ISHEBABI SI CANDIDA COME TRONISTA

A candidarsi ufficialmente per il ruolo di tronista di Uomini e Donne è l’ex concorrente del Grande Fratello, Kevin Ishebabi, compagno d’avventura di Alessandro Calabrese, corteggiatore di Sonia Lorenzini. Il modello padovano che ha avuto una storia di un anno con Jessica Vella, ha lanciato un appello a Maria De Filippi.

“Voglio partecipare a Uomini e Donne per due motivi. L’idea di trovare la donna della mia vita in tv mi stimola parecchio. Inoltre, visto che nella storia di questo programma non c’è mai stato un tronista di colore, mi piacerebbe diventare il primo. Maria De Filippi è una donna incline a nuove idee. È molto aperta, lo ha dimostrato con il Trono Gay che ha avuto un successo strepitoso”, ha detto ai microfoni del settimanale Nuovo Tv.

Su Jessica Vella: “Siamo due persone completamente diverse […] In ogni caso una buona parte delle responsabilità non è solo nostra, ma anche di chi ci stava attorno. Quando io e Jessica eravamo al Grande Fratello non andavo a genio a sua madre, né alle sue sorelle. Forse all’inizio c’entrava un po’ il colore della mia pelle, ma solo perché la famiglia di Jessica è di vedute un po’ ristrette. Poi però mi hanno conosciuto e la considerazione nei miei confronti è andata al di là del colore della pelle”.