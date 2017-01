Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani compiono il grande passo: lo stupore dei fans

Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani fanno sul serio. Nonostante sia stato molto criticato durante il suo percorso a Uomini e Donne, l’ex tronista sta dimostrando di essere realmente innamorato di Ginevra Pisani al punto da aver deciso di compiere il grande passo.

CLAUDIO D’ANGELO E GINEVRA PISANI PRONTI PER LA CONVIVENZA

Dopo aver vissute queste settimane lontani, Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani hanno deciso di fare le prove per una convivenza. Ginevra, così, ha lasciato momentaneamente Napoli per raggiungere Claudio a Riccione. Ad annunciarlo è stato lo stesso ex tronista con un simpatico video pubblicato sui social.

“Voglio condividere con voi questo momento veramente duro, perché nella vita di un uomo certi momenti arrivano e nella vita di un uomo certi momenti fanno affrontati. Questo è sicuramente uno di quelli. E per attenuare la tensione del momento, voglio condividerlo insieme a voi, affinché voi mi diate una mano. Ecco, ciò che era mio, fra qualche ora sarà in comproprietà di un altro e soprattutto quello che era il mio spazio, ovvero ovunque, ben presto non sarà più solo mio, quindi mi devo dare una mossa e incominciare a fare spazio a colei che a ore arriverà, come ha già fatto un mese fa nella mia vita, arriverà nella mia casa. Un bacione a tutti, vi aggiornerò di come va!” ha scherzato su Instagram l’ex tentatore di Temptation Island.