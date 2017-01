Claudio Sona e Mario Serpa, la clamorosa scelta per proteggere l’amore

Sono passati quasi due mesi da quando Claudio Sona e Mario Serpa hanno lasciato insieme lo studio di Uomini e Donne e, ad oggi, non potrebbero essere più felici. I due vivono praticamente in simbiosi e il loro rapporto diventa sempre più importante.

CLAUDIO SONA E MARIO SERPA, LA DECISIONE

Tra Claudio Sona e Mario Serpa, chi si lascia spesso andare a dichiarazioni pubbliche è l’ex corteggiatore di Uomini e Donne che ha rilasciato un’intervista ai microfoni del sito Sì24.it.

“Sto super bene, sto vivendo un momento felice che spero duri il più possibile. L’amore fa questo effetto è un po’ come vivere in un mondo tutto a colori” – ha dichiarato Mario che ha poi aggiunto – “In questi ultimi mesi sto ricevendo tantissimi messaggi e lettere dove la mia storia con Claudio, per certi versi, agli occhi di chi ci vuole bene, viene un po’ presa come un modello di relazione perfetta. Come ho già detto in altre occasioni, personalmente non ho mai voluto essere portavoce di nessuna categoria tanto meno essere identificato come esempio di relazione perfetta; le storie d’amore sono così delicate e diverse tra loro, che immedesimarsi in una coppia, potrebbe poi risultare una delusione proprio perché vanno vissute in prima persona”.

Mario Serpa, infine, ha svelato di voler proteggere la sua storia con Claudio Sona non pubblicando sui social tutto ciò che riguarda la sua vita privata. “Rendere troppo pubblica la propria vita privata, al di là del fatto che caratterialmente non mi appartiene, potrebbe causare, un giorno, troppa accessibilità da parte di tutti. Sono una persona gelosa del proprio privato e cerco il più possibile di tutelare la mia storia con Claudio, però mi rendo conto che in questo momento è difficile, quindi cerco di trovare un compromesso e poi a dirla tutta, foto di noi due assieme si trovano ovunque quindi penso non sia necessario caricarne altre specie nei momenti in cui vogliamo stare da soli e tranquilli”.