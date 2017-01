Finalmente abbiamo dei nomi, dei nomi ufficiali. Tv, Sorrisi e Canzoni ha rivelato l’elenco completo dei concorrenti dell’Isola dei Famosi 2017.

Beh… quasi completo. Manca solo un nome. L’ultimo concorrente, infatti, verrà scelto a Pomeriggio Cinque. In ballottaggio ci sono l’ex pupa Elena Morali, l’ex velina Giulia Calcaterra, ex velina, e l’ex velina Desirée Popper.

Ma torniamo al cast ufficiale dell’Isola dei Famosi 2017, che come avrete capito non comprende Wanna Marchi e figlia, “fatte fuori” da Mediaset su richiesta degli stessi telespettatori.

Alla conduzione, ovviamente, Alessia Marcuzzi che nei giorni scorsi ci ha tenuto a sottolineare le differenze tra lei e Ilary Blasi. Accanto a lei nelle (succinte) vesti di opinionista ci sarà Vladimir Luxuria. L’inviato sull’Isola sarà Stefano Bettarini. Ma passiamo ai naufraghi.

Isola dei Famosi 2017 concorrenti

Il primo nome è quello dell’attoreche non è nuovo ai reality/talent show dato che ha già partecipato a Ballando Con Le Stelle così come un’altra futura naufraga,, che oltre ad aver sgambettato sulla pista si è anche cimentata nel ruolo di giramondo partecipando a Pechino Express.

Ben felice dell’esclusione di Wanna Marchi e Stefania Nobile dal cast dell’Isola dei Famosi 2017 è stata anche Samantha De Grenet, che era stata scelta come loro sostituta e che ora è in tutto e per tutto una concorrente ufficiale.

Tra i naufraghi troviamo per la terza volta un pupillo di Maria De Filippi: dopo Valerio Scanu e Marco Carta, arriva il rapper Moreno, che nei momenti di noia sull’isola potrebbe cimentarsi in un duetto con la cantautrice Nancy Coppola, nota per il suo brano Ragazza Madre.

Non sarà una sorpresa il bikini di un’altra naufraga della quale abbiamo visto fin troppo durante una nota passeggiata sul red carpet del Festival di Venezia. Stiamo parlando della modella brasiliana Dayane Mello, nota per essersi presentata al festival, insieme a Giulia Salemi con uno spacco talmente vertiginoso da mostrare luoghi in cui normalmente non dovrebbe battere il sole.

L’Isola dei Famosi 2017 rappresenta un’occasione di riscatto per un ex naufrago cacciato nell’edizione del 2006 a causa di una bestemmia: Massimo Ceccherini. Riuscirà l’attore fiorentino a tenere a freno la lingua, almeno questa volta? Chissà se chiacchierando di cinema e tv con la collega Nathalie Caldonazzo, anche lei concorrente dell’Isola dei Famosi 2017, non riesca a distrarsi un po’… Con loro ci sarà anche un altro attore (nonché regista): Giulio Base.

Vi avevamo già anticipato tempo fa la partecipazione all’Isola dei Famosi 2017 di una pornostar, e infatti la bella Malena, al secolo Milena Mastromarino, riscalderà il pubblico e gli altri naufraghi con la sua bella e sfacciata presenza.

E poi ci sarà lui, il modello 22enne Simone Susinna, che certo non sarebbe nel cast dell’Isola dei Famosi se non fosse finito sui giornali di gossip grazie alla presunta relazione con Barbara D’Urso, smentita da entrambi nonostante alcune foto abbastanza sospette…. Insieme a Simone, un altro modello sfoggerà il suo fisico statuario (e nel suo caso una barba “importante” e tanti, tantissimi tatuaggi) sulle spiagge dell’Honduras: Andrea Marcaccini.

E se la fame e gli stenti debiliteranno e rovineranno i bei corpi dei concorrenti dell’Isola dei Famosi 2017 non c’è problema, perché tutti i naufraghi avranno il piacere di dividere questa grande avventura con Giacomo Urtis, il chirurgo delle star che certo saprà impartire consigli di bellezza e, al rientro in Italia, potrà aiutare a colpi di laser o bisturi coloro che vorranno riparare ai danni del sole e della fame.