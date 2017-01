Isola dei Famosi 2017, le prime dichiarazioni dei naufraghi ufficiali

E’ tutto pronto per l’inizio dell’Isola dei Famosi 2017. Il reality di canale 5 prenderà il via il prossimo 30 gennaio. Al timone dell’Isola ci sarà ancora una volta Alessia Marcuzzi affiancata da Vladimir Luxuria nei panni di opinionista e Stefano Bettarini come inviato dall’Honduras.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, LE DICHIARAZIONI DEI NAUFRAGHI

Chi, dunque, sbarcherà sull’Isola dei Famosi 2017? A rendere noti i primi nomi ufficiali è il profilo Instagram dell’Isola che annuncia la presenza in Honduras di Raz Degan, Eva Grimaldi, il modello Simone Susinna, la cantante neomelodica Nancy Coppola, il modello Andrea Marcaccini e l’attrice a luci rosse Malena.

Tv, Sorrisi e Canzoni, poi, svela gli altri nomi: Massimo Ceccherini, Samantha De Grenet, Nathalie Caldonazzo, il chirurgo plastico dei vip Giacomo Urtis, la modella Dayane Mello, il rapper Moreno e il regista e attore Giulio Base. I naufraghi, a pochi giorni dalla partenza per l’Honduras hanno rilasciato le prime dichiarazioni social.

“È ufficiale!!! Sarò sull’Isola dei Famosi!!“, scrive Malena. “E il naufragar m’è dolce in questo mare. 😍😍 Una nuova avventura sta per cominciare: #Isola non ti temo! Grazie a @alessiamarcuzzi e a tutti voi!”, sono le parole di Eva Grimaldi.