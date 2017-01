Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo: il sacrificio dell’ex tronista

E’ vero amore tra Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo. La coppia è sempre più unita e innamorata al punto che l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di fare un sacrificio d’amore per la sua bella fidanzata.

RICCARDO GISMONDI E CAMILLA MANGIAPELO, IL SACRIFICIO DI LUI

Per amore di Camilla Mangiapelo, Riccardo Gismondi ha deciso di rinunciare al basket, almeno momentaneamente. “Mi sono preso una pausa dallo sport per fare il programma, poi sarei dovuto ripartire. Ma ora, per vivere il mio legame con Camilla, ho preferito dire di no. Certo, non intendo mollare la pallacanestro, spero solo di trovare una squadra più vicina. Se non succedesse sono anche pronto a cambiare” ha dichiarato il giocatore al settimanale Di Più Tv.

“A me va bene fare qualunque cosa, dal cameriere al modello. Per me conta soprattutto Camilla. E poi non la voglio deludere”, ha aggiunto Riccardo che ha svelato, poi, il modo in cui Camilla l’ha convinto a fare pace con i genitori. “Una volta fuori dalla trasmissione, lei mi ha detto che era arrivato il momento di riallacciare i rapporti con i miei, esprimendo il desiderio i conoscerli. E così, dopo tanto tempo, ho chiamato mia madre e le ho chiesto se voleva organizzare un pranzo a casa con papà e Camilla”.

Quello tra Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo, dunque, è vero amore al punto che i due hanno deciso subito di andare a convivere: “Non voglio perdermi neanche un minuto di Camilla, una ragazza indipendente anche se molto giovane” ha precisato il cestista.