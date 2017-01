Stefano Bettarini, le parole che non ti aspetti per Simona Ventura

Stefano Bettarini è pronto per affrontare la sua nuova avventura come inviato dell’Isola dei Famosi 2017. Alla vigilia della partenza per l’Honduras, l’ex calciatore ha rilasciato un’intervista ai microfoni del settimanale Chi in cui ha parlato anche di Simona Ventura.

STEFANO BETTARINI, E PAROLE SU SIMONA VENTURA

“Sono carico e felice. E devo ringraziare alcune persone per essere arrivato qui all’Isola a fare l’inviato. In primis devo dire grazie al “Grande Fratello Vip”, a Ilary Blasi e ad Alfonso Signorini che mi hanno dato modo di fare un viaggio dentro di me. Tra cadute e risalite, come succede sempre nella vita. Ho sbagliato, ho pagato, continuerò a pagare, ma non ho ucciso nessuno. E grazie soprattutto ai miei figli Niccolò e Giacomo, che hanno capito che questa è un’opportunità lavorativa. Mi hanno detto: “Siamo felici babbo, lavora e spacca tutto”, ha dichiarato Stefano Bettarini.

Il rapporto con Alessia Marcuzzi: “Il giorno successivo al mio provino viene diffusa sui social la notizia che Alessia Marcuzzi non mi vuole. Io non ascolto e non rispondo a nessuno. Mi è bastato un aperitivo con Alessia per chiarire le cose. I social spesso non fanno che alimentare falsità e odio, anche quando si parla di argomenti leggeri”.

Su Simona Ventura: “Non l’ho ancora sentita, ma è tutto ok. Simona ha il suo percorso televisivo felice. Le auguro il meglio. So che anche lei, per me, vorrebbe il meglio”.

Sul figlio Niccolò star del web: “Non sono felicissimo. Spero che non si faccia del male. Perché questo mondo sa farti del male. Io, che di errori ne ho commessi, l’ho messo in guardia”.

La vita privata: “Sono single. Il GFVip doveva essere una lezione per me e lo è stata. Per molto tempo non mi sono avvicinato a una donna. Il trauma post reality, per un errore mio, ha lasciato il segno umanamente e psicologicamente”.