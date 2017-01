Stefano De Martino, la splendida sorpresa per il ballerino napoletano: ecco per chi!

Stefano De Martino non smette di stupire e d’intenerire i fans. Mentre Belen Rodriguez conferma l’intenzione di andare avanti con Andrea Iannone, Stefano De Martino si dedica all’unico amore della sua vita, il piccolo Santiago.

STEFANO DE MARTINO, LA SORPRESA PER SANTIAGO

Papà attento e premuroso, Stefano De Martino fa di tutto per rendere felice il figlio Santiago e regalargli dei momenti indimenticabili. Il ballerino napoletano, al momento, è impegnato con Amici di Maria De Filippi ma quando non è impegnato con il lavoro trova sempre il tempo per trascorrere le giornate con Santiago.

Su Instagram Stories, Stefano ha pubblicato un video con il quale ha annunciato di aver fatto una sorpresa a Santiago. Nel video, Santiago è di spalle e guarda con attenzione mentre un enorme gioco gonfiabile prende forma. “Lavori in corso”, scrive il ballerino per poi aggiungere – “pronti“. Di fronte alla sorpresa di papaà Stefano, Santiago non nasconde la sua gioia.

«Che bravo papà che sei – gli scrivono i fans – poi quando Santiago vede i gonfiabili e corre dicendo papà papà immagino la tua grande emozione. I figli sono la gioia più grande, ricordatelo sempre Stefano»; «Santiago che guarda il gonfiabile con le mani dietro come gli anziani che guardano i cantieri – aggiunge qualcun altro – è di una dolcezza unica!».