Un passo dal cielo 4, anticipazioni terza puntata: ancora guai per Francesco Neri, Eva lascia Vincenzo?

Nonostante l’assenza di Terence Hill, Un passo dal cielo 4 si sta confermando un successo per Raiuno. La prima puntata della fiction che vede come nuovo protagonista Daniele Liotti nei panni del capo della Guardia Forestale, Francesco Neri con un doloroso passato alle spalle ha incollato più di 6 milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. Merito anche del divertimento affidato al commissario Vincezo Nappi e alla sua spalla Huber. Oltre ad Eva, interpretata da Rocio Munoz Morales, inoltre, in Un passo dal cielo 4 spicca anche la presenza di Fedez.

UN PASSO DAL CIELO 4, ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA

La terza puntata di Un passo dal cielo 4 dovrebbe andare in onda giovedì 26 gennaio, macosa succederà nel nuovo appuntamento? Nel primo episodio della terza puntata intitolato L’accusa vedremo Francesco Neri essere accusato di aver aggredito una donna ritrovata poi in fin di vita. A San Candido, tutti dubiteranno di lui e anche Emma con la quale il legame è sempre più stretto farà fatica a credergli.

Nel secondo episodio intitolato La trappola, invece, vedremo Vincenzo e la sua squadra indagare sul rapimento di un medico. Il commissario, inoltre, cercherà di far saltare il fidanzamento di Eva e Fedez e per riuscire nel suo intento chiederà l’aiuto di Cristina. Da parte sua, Eva è sempre più felice di essere tornata ad essere una star e farà fatica ad accettare la sua vita normale accanto a Vincenzo ma la modella troverà il coraggio di lasciare il commissario?