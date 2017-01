Amici 2017, colpaccio di Maria De Filippi: la coach è la cantante che sta scalando le classifiche

Maria De Filippi è sempre più la regina della televisione italiana. Alla conduttrice basta alzare la cornetta del telefono per convincere i big del mondo dello spettacolo ad arrivare alla sua corte e così per il serale di Amici 2017 ha incassato il sì di una vera big della musica italiana.

AMICI 2017, GIORGIA DICE SI’ A MARIA DE FILIPPI

In attesa di salire sul palco del Teatro Ariston, Maria De Filippi si sta dedicando a mettere su la macchina del serale di Amici 2017. Dopo il forfait di Emma Marrone, scopriamo che la prima coach del serale di Amici di Maria De Filippi sarà Giorgia. Lo ha annunciato la stessa cantante in un’intervista rilasciata ai microfoni di Topolino come riporta Talky Music.

“Nel mio futuro vedo Amici con il mio compagno (il coreografo di Amici Emanuel Lo). “Mi hanno chiamato tante volte a fare il giudice, ma io non me la sento di dire a un ragazzo ‘sei fuori’. L’altro giorno guardavo X Factor e ho ammirato Arisa che doveva scegliere tra due ragazzi ed è riuscita a dirglielo in un modo bellissimo. Io potrei fare più il coach che il giudice. Mi sento più portata nel supporto. E comunque la TV mi mette ancora molto a disagio” aveva confidato tempo fa la cantante.