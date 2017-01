Aurora Ramazzotti torna in Italia con la coda tra le gambe: “Mi hanno bocciato”

Niente college prestigioso in quel di Londra per Aurora Ramazzotti. Lo scorso ottobre, la figlia di Eros e Michelle Hunziker era partita per l’Inghilterra per poter frequentare il King’s College di Londra ma la studentessa 20enne non è stata ritenuta all’altezza degli standard londinesi, ed è stata rispedita a casa.

“Non avevo voti abbastanza alti” avrebbe dichiarato Aurora, che, tornata a Milano, ha optato per la facoltà di Sociologia (con indirizzo Spettacolo) dell’Università Cattolica, che invece l’ha accolta senza problemi.

Un vero peccato per Aurora, che ci teneva molto a passare qualche anno a Londra (“Lì ho ricordi bellissimi, come l’ultimo viaggio con mia madre un paio di mesi prima che partorisse Sole. E’ stato il nostro modo di chiudere una fase della nostra vita“) ma una buona notizia per mamma Michelle e papà Eros, che finalmente potranno riabbracciare la figlia e averla vicino anche durante gli studi universitari.