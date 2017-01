Sonia Lorenzini in lacrime: il trono di Uomini e Donne scricchiola

Il trono di Sonia Lorenzini scricchiola. La tronista di Uomini e Donne è finita sul patibolo nel corso dell’ultima registrazione del trono classico e nelle prossime settimane ci potrebbe essere un clamoroso colpo di scena.

SONIA LORENZINI SOTTO ACCUSA

Sonia Lorenzini è stata la protagonista assoluta delle ultime settimane di Uomini e Donne. Nell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne c’è stato non solo il bacio passionale di Luca Onestini ma anche una pesantissima accusa nei confronti dell’ex corteggiatrice di Claudio D’Angelo. In studio, Mario Serpa che da due puntate ricopre il ruolo di opinionista accanto a Tina Cipollari e Gianni Sperti, ha puntato il dito contro Sonia con la quale non scorre buon sangue.

Mario Serpa, sostenuto anche da Alessandro Calabrese che ha deciso di abbandonare il programma non sostenendo più tutte le critiche, ha rivelato che Sonia sarebbe già d’accordo con Federico. La tronista e il corteggiatore sarebbero d’accordo da tempo per la scelta finale.

Di fronte a tali accuse, Sonia non ha trattenuto le lacrime mentre Maria De Filippi ha cercato di capirne di più facendo contattare dalla redazione la persona che avrebbe fatto la segnalazione a Mario senza, tuttavia, ricevere risposta.