Uomini e Donne, scoppia la passione davanti alle telecamere: Maria De Filippi spiazzata

L’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne è stata davvero ricca di colpi di scena. Maria De Filippi, infatti, ha portato avanti la puntata restando spiazzata dai gesti di Luca Onestini e le parole di Manuel Vallicella.

UOMINI E DONNE, PASSIONE TRA LUCA ONESTINI E GIULIA

Dopo essersi mostrato come un ragazzo timido e riservato come corteggiatore di Clarissa Marchese, Luca Onestini sta mostrando un altro aspetto del suo carattere. Luca, infatti, dopo le prime esterne di conoscenza con le sue corteggiatrici, ha rotto il ghiacco lasciandosi andare alla passione. Onestini, non solo ha espresso parole positive per il lato B di Soleil, si è lasciato completamente andare con Giulia con la quale c’è stato il primo, vero bacio del suo trono. Quello che sta guardando il pubblico di Uomini e Donne, dunque, è un Luca Onestini più intraprendente come tronista.

Discorso diverso, invece, per Manuel Vallicella. Il tronista continua ad avere un interese particolare per Carmen, la corteggiatrice che, dopo essere uscita anche con Luca Onestini ha scelto di continuare a conoscere il tronista veronese. In esterna, Carmen si lamenta per le attenzioni che Manuel ha riservato alle nuove arrivate. Vallicella, però, a sua volta, si lamenta di non essere ancora riuscito a conoscerla davvero. Vanno meglio, invece, le esterne con Francesca e Marika. Manuel, inoltre, confessa di avere un rapporto difficile con le donne verso le quali non nasconde di provare rancore dopo la fine di una storia d’amore.