Malpensa: inaugurate le mini capsule per dormire in aeroporto (FOTO e VIDEO)

Vi è mai capitato di dover passare ore in aeroporto a causa di un ritardo o durante uno scalo? Un gruppo di ragazzi lombardi ha trovato la soluzione per rendervi comoda, piacevole e perfino riposante l’attesa.

Già inaugurate all’aeroporto di Orio al Serio (Bergamo), sono arrivate anche a Malpensa le “capsule” di ZzzleepandGo: quattro minuscole stanze di circa 3 metri quadrati in cui riposarsi a costi esigui (o comunque non paragonabili a quelli di un albergo) posizionateal Terminal 1, prima dei controlli di sicurezza, in un’area aperta 24 ore su 24.

All’interno delle capsule un letto singolo, una poltroncina, una piccola scrivania, una lampada, luci led per la cromoterapia, una sveglia e la connessione wi-fi illimitata.

Il costo? 9 euro l’ora con tariffazione al minuto (a parte la prima ora, che viene interamente addebitata al momento del check in), per pagare solo il tempo effettivo trascorso nella capsula.