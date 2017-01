Beautiful, anticipazioni dal 23 al 28 gennaio: Steffy scopre che Quinn è l’amante di Eric, Ridge e Brooke ancora insieme?

Inizia oggi una nuova settimana di Beautiful, la famosa soap opera americana che da più di 25 anni appassiona il pubblico italiano. Curiosi di scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate? Ecco tutte le anticipazioni.

BEAUTIFUL 23 GENNAIO

I rapporti tra Bill e Liam sono sempre più difficili. Deacon cerca d’inserirsi nella storia tra Quinn ed Eric. Steffy, non conoscendo il nome della donna, esorta il nonno a vivere la sua vita. Ridge perde la carica di amministratore delegato e al suo posto subentra Eric.

BEAUTIFUL 24 GENNAIO

Bill, impegnato nella lotta contro Katie per la tutela del piccolo Will, impone a Liam, Steffy e Wyatt di andare a Monaco per rappresentare la Spencer. Quinn continua a respingere le avances di Deacon ed è orgogliosa che Eric sia il nuovo amministratore delegato della Forrester e cerca il modo di avere una relazione seria con lui. Cammuffata da tecnico informatico cerca di raggiungerlo nel suo ufficio ma si ritrova faccia a faccia con Steffy che chiede al nonno di sbatterla fuori.

BEAUTIFUL 25 GENNAIO

Steffy, furiosa con Quinn, le ribadisce di stare lontana da lei e dalla sua famiglia. Poi racconta il fatto a Wyatt e Liam. Wyatt le dice del viaggio che faranno con Liam a Monaco e lei acetta volentieri.

BEAUTIFUL 26 GENNAIO

Nicole dice a Zende che si fida di lei e che non ha alcun problema qualora decidesse di tornare a lavorare con Sasha. Quest’ultima, però, coglie al volo l’occasione per tornarea flirtare con Zende ma lui le dice che ama solo Nicole.

BEAUTIFUL 27 GENNAIO

Ridge parla con Brooke dello stato d’animo sulla paternità di Douglas. Caroline e Thomas, nel frattempo, sono sempre più vicini e trascorrono sempre più tempo insieme con il bambino. Zende, in una notte magica, dichiara il suo amore a Nicole.

BEAUTIFUL 28 GENNAIO

Zende e Nicole sono sempre più innamorati. Ridge e Brooke parlano e si rendono conto di dover affrontare insieme le difficoltà dovute alla fine del matrimonio di Bill e Katie e alla apternità di Douglas. Ridge si dice convinto che Thomas e Caroline siano innamorati.