Luca Onestini brucia le tappe: Giulia Latini è la scelta del tronista di Uomini e Donne?

Luca Onestini sta spiazzando il pubblico di Uomini e Donne mostrando un lato di sè che, finora, era rimasto nascosto. Nel corso del suo percorso nel programma di Maria De Filippi come corteggiatore di Clarissa Marchese, Luca Onestini ha mostrato la parte più timida e riservata del suo carattere. Come tronista, però, Luca Onestini sta tirando fuori un lato della sua personalità che il pubblico sta apprezzando sempre di più.

LUCA ONESTINI, LA SCELTA E’ GIULIA LATINI?

Oltre ad essere bello, Luca Onestini è anche un tronista diretto, sincero e sicuro di sè. Dopo le prime esterne di conoscenza con le sue corteggiatrici, Luca Onestini ha approfondito il feeling soprattutto con un ragazza ovvero con la bella Giulia Latini verso la quale il futuro dentista ha già ammesso di avere un debole particolare.

Nel corso dell’ultima registrazione del trono classico, infatti, Luca si è lasciato andare alla passione dando il suo primo, vero bacio da tronista proprio a Giulia. La Latini, poi, sui social ha fatto una promessa al tronista dimostrando di essere già molto presa da lui.

“Sforzarsi di cogliere il senso delle cose per capire, poi, che l’essenziale è invisibile agli occhi” – scrive Giulia Latini che poi aggiunge – “Ognuno di noi è un’opera d’arte. Non sarà mai amata da tutti… ma per chi ne coglierà il senso avrà un valore inestimabile”.