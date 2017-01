Uomini e Donne, Manuel Vallicella spiazza tutti: il gesto che ha lasciato senza parole Maria De Filippi

Manuel Vallicella è uno dei tronisti protagonista della seconda parte della stagione di Uomini e Donne. L’ex corteggiatore di Ludovica Valli, nel corso delle sue prime puntate come tronista, ha già conquistato il pubblico che sogna per lui un amore vero.

UOMINI E DONNE, IL GESTO SHOCK DI MANUEL VALLICELLA

Manuel Vallicella è tornato nello studio di Uomini e Donne per trovare il vero amore dopo la delusione vissuta con la scelta di Ludovica Valli che gli preferì Fabio Ferrara. Da tronista, Manuel Vallicella ha già dichiarato di volere una vera donna al suo fianco e di non voler fare da baby sitter alla sua futura fidanzata. Frase che ha lasciato senza parole tutti anche se il tronista ha spiazzato Maria De Filippi, il pubblico e le sue corteggiatrici con un gesto shock.

Per fare un regalo alla madre malata, Manuel Vallicella, in una delle ultime registrazioni del trono classico di Uomini e Donne si è presentato in studio senza tatuaggi. Il volto di Manuel è tornato così al naturale. Il tutto è stato possibile grazie al lavoro certosino delle truccatrici di Uomini e Donne. Il viso di Manuel senza tatuaggi appare più dolce e la foto che sta circolando sui social ha già conquistato i fans.