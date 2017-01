Belen Rodriguez e Andrea Iannone sono sempre più innamorati. Il pilota di motociclismo riesce a rendere davvero felice la showgirl argentina che, sui social, si lascia andare scrivendo delle bellissime dediche d’amore per il fidanzato.

BELEN RODRIGUEZ, LA DEDICA PER ANDREA IANNONE

Dopo diverse settimane durante le quali ha postato solo foto di se stessa, da alcuni giorni, Belen Rodriguez è tornata a condividere con i fans le foto più importanti della sua vita di cui fa parte anche Andrea Iannone che, con pazienza, è riuscito a conquistare totalmente il suo cuore.

Nonostante la delusione per la fine del suo matrimonio con Stefano De Martino, Belen Rodriguez non ha mai perso la fiducia nell’amore al punto che con Andrea Iannone pensa ad una vita insieme. Proprio al suo fidanzato, la showgirl ha dedicato poche ma meravigliose parole. “Tu mi fai stare così bene”, ha scritto la Rodriguez portando a casa migliaia di like e commenti.