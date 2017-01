Claudio Sona e Mario Serpa in crisi? L’annuncio dell’ex corteggiatore

Claudio Sona e Mario Serpa formano una delle coppie più amate della prima parte della stagione di Uomini e Donne. Da qualche giorno, però, sui social, si sono diffusi rumors secondo i quali l’ex tronista e l’ex corteggiatore del programma di Maria De Filippi sarebbero già in crisi, ma sarà vero?

CLAUDIO SONA E MARIO SERPA, NESSUNA CRISI

A smentire le voci che vorrebbero Claudio Sona e Mario Serpa in crisi è proprio l’ex corteggiatore di Uomini e Donne che, in un’intervista rilasciata al portale “I colori della musica” ha rivelato non solo di essere molto felice accanto a Claudio ma anche di aver conosciuto tutta la famiglia Sona.

“Speravo di trovare l’amore in tv, anche se pensavo di non essere io la scelta. È andata benissimo. Io sto super bene e spero duri per sempre! Sono molto felice del momento che stiamo vivendo con Claudio e auguro a tutti di cercare la felicità. Durante il periodo natalizio ho avuto modo di conoscere la sua famiglia e sono persone meravigliose, con i miei purtroppo non c’è stata ancora la possibilità di incontrarsi, ma solo telefonate. I vari impegni di entrambi non ci danno l’occasione di fermarci di più su Roma, quindi non appena sarà possibile porterò Claudio a conoscere la mia famiglia numerosa ad Anzio”, ha dichiarato Mario Serpa.