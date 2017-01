Nancy Coppola parte per l’Isola dei Famosi: “Su di me ci sono già pregiudizi”

Nancy Coppola è tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2017, anche se forse non è tra i più “famosi” di quest’anno, almeno non in tutte le zone d’Italia dato che il suo genere musicale è un po’ di nicchia.

30 anni, Nancy (nome d’arte di Nunzia Coppola) è una cantante neomelodica nota per lo più per le apparizioni ne Il Boss delle Cerimonie e per la conduzione della trasmissione Napoli Sound. Moglie e madre di un bambino, Nancy partecipa all’Isola anche per sfatare i molti pregiudizi su di lei e sul suo genere musicale.

“Spero mi giudicherete solo dopo avermi visto all’opera” ha dichiarato la cantante in una diretta Facebook girata poco prima di lasciare le mura domestiche alla volta dell’Honduras.

“Vi lascio immaginare quanto sono emozionata, anche perché sto pensando a quello che dovrò affrontare… Non sarà facile, non è un reality come tanti. Al Grande Fratello ci sono tutte le comodità, lì dovremo dormire sulla spiaggia, accendere il fuoco… In tanti mi criticano già ora, ancor prima di conoscermi che si chiedono ‘E questa chi è?’. Avete ragione, ci sta. Ma spero che le critiche verranno solo dopo avermi conosciuta”.

“Che cosa non combinerò…” promette infine.