Uomini e Donne, Tina Cipollari lascia? Le parole di Maurizio Costanzo

Tina Cipollari lascerà Uomini e Donne? I rumors su un possibile addio della bionda opinionista sono esplosi nuovamente dopo le parole con cui Maurizio Costanzo ha commentato il suo show personale contro Gemma Galgani nelle puntate del trono over di Uomini e Donne.

UOMINI E DONNE, MAURIZIO COSTANZO CONTRO TINA CIPOLLARI

Le continue discussioni tra Tina Cipollari e Gemma Galgani hanno stancato non solo il pubblico ma anche Maurizio Costanzo. Il marito di Maria De Filippi, al settimanale Nuovo, ha dichiarato: “L’antagonismo contro Gemma, creato dalla stessa Tina Cipollari, è un esempio di improvvisazione molto interessante. Quello che ancora non ho capito, a proposito del rapporto tra la Cipollari e Gemma, è come sia nata questa forte antipatia: è quasi astio quello che Tina prova nei suoi confronti”.

“Talvolta sono portato a pensare, a freddo, che abbia individuato in Gemma il personaggio da contrastare e, da lì, abbia messo in piedi il teatrino. Se è così, onore al merito: c’è una certa sapienza in questa decisione e anche nella scelta di fare la guerra alla rivale”, ha aggiunto ancora Maurizio Costanzo lanciando una frecciatine nei confronti della bionda opinionista.