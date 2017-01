Belen Rodriguez e Stefano De Martino, l’epilogo finale: Santiago affidato alla madre

Cala il sipario sul matrimonio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La showgirl argentina e il ballerino napoletano hanno firmato la separazione consensuale scrivendo così la parola fine sul loro amore.

BELEN RODRIGUEZ E STEFANO DE MARTINO FIRMANO IL DIVORZIO

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono incontrati ieri in Tribunale per mettere nero su bianco le condizioni della separazione. Belen era accompagnata dal suo legale Giuseppe Russo, mentre con Stefano c’erano gli avvocati Nicola Colavita e Laura Matteucci. Tutto si è svolto nella normalità. I due ex coniugi hanno risposto velocemente alle domande di rito e poi hanno firmato la separazione consensuale.

Nell’udienza è stato discusso anche l’affidamento del piccolo Santiago. Il bambino resterà affidato alla madre e potrà vedere il papà a weekend alternati. Un utimo atto doloroso ma fondamentale per permettere ad entrambi di voltare pagina. Belen, del resto, lo ha già fatto scegliendo Andrea Iannone come compagno. Con il pilota, la showgirl ha ritrovato il sorriso e la voglia d’amare e chissà che, con la separazione ufficiale, a Belen non venga voglia di costruire qualcosa d’importante con Iannone.