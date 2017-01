Emma Marrone, la meravigliosa dedica: “Sei un pezzo del mio cuore”

Emma Marrone spiazza i fans scrivendo un commovente messaggio per una persona importante della sua via. La cantante salentina, infatti, in vista del Festival di Sanremo 2017 ha voluto fare uno speciale in bocca al lupo ad Elodie Di Patrizi. La cantante resa famosa dall’ultima edizione di Amici è diventata una grande amica di Emma che ha voluto dimostrarle tutto il suo affetto a poche settimane dall’inizio della kermesse canora.

EMMA MARRONE, IL TENERO MESSAGGIO PER ELODIE DI PATRIZI

Elodie Di Patrizi si presenterà sul palco del teatro Ariston con il brano “Tutta colpa mia”, scritto da Emma Marrone, Pollex, Angiuli e Cianciola e darà il titolo all’album che sarà pubblicato venerdì 17 febbraio prodotto da Luca Mattioni ed Emma Marrone.

“In bocca al lupo mia piccola @elodiedipatrizi! Sono felice di fare parte di questo tuo momento così importante… ti ho accolta, seguita, curata e incoraggiata come se fossi una sorella minore.. un pezzo del mio cuore. Spero di essere stata all’altezza di tutto ciò… spero che i miei consigli possano servirti a qualcosa così come le mie parole a volte un po’ “dure”… ma un giorno capirai che quelle sono state le più importanti! La tua voce è un dono… il tuo talento consisterà nel preservarla.. canta sempre con il cuore,scegli una strada e cammina a testa alta.. ! Ci vuole tanta fatica e sacrificio e molto spesso dovrai ingoiare bocconi molto amari .. ma non ti scoraggiare ! Perché tu possiedi la luce e la verità .. vivi .. sbaglia .. piangi.. credi.. ama .. arrabbiati .. ma non perdere mai la bussola che sta nella tua anima .. non farti confondere .. io sono dietro di te… sempre! Adesso apri le ali e vola… vola in alto… ti voglio bene ❤️ Emma”.