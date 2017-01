Sonia Lorenzini è, nel bene e nel male, la stella assoluta di Uomini e Donne. La tronista sta monopolizzando le puntate del trono classico con le sue vicende sentimentali. In queste ore, però, a tenere banco, non è la conoscenza di Sonia con i suoi corteggiatori ma con un pretendente in particolare.

UOMINI E DONNE, LA REAZIONE DI MANUEL E LUCA ALLA SEGNALAZIONE SU SONIA

Nel corso dell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, Sonia Lorenzini è stata accusata da Mario Serpa, compagno di Claudio Sona, di avere un accordo con il corteggiatore Federico Piccinato, arrivato in trasmizzione dopo l’inizio del trono. Secondo una segnalazione giunta alle orecchie di Mario, Sonia sarebbe segretamente innamorata di Federico a cui avrebbe promesso di sceglierlo.

L’ultima puntata del trono classico, così, è stata quasi interamente dedicata alla Lorenzini e si presume che accadrà lo stesso anche nella prossima registrazione per cercare di fare chiarezza sulla vicenda. Di fronte alla bufera che si è scatenata intorno a Sonia Lorenzini, la reazione di Manuel Vallicella e Luca Onestini è stata spiazzante.

I due tronisti, infatti, non si sono intromessi nella vicenda mantenendo una posizione neutrale. Silenziosi e rispettosi delle persone che lavorano nel programma di Maria De Filippi, sia Manuel che Luca hanno preferito non rilasciare commenti.