Aldo Palmeri e Alessia Cammarota si amano ancora: il video che conferma tutto

Aldo Palmeri e Alessia Cammarota continuano a regalare sorprese ai fans. Dopo essersi detti addio, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si sono riavvicinati e sembrano pronti a concedersi una nuova possibilità. Sui social, infatti, aumentano gli indizi che confermerebbero il ritorno di fiamma tra i due.

ALDO PALMERI E ALESSIA CAMMAROTA ANCORA INNAMORATI

L’amore tra Aldo Palmeri e Alessia Cammarota non si è mai spento. Dopo aver intrapreso una nuova relazione, Aldo Palmeri sembra essere tornato sui suoi passi. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, non solo avrebbe smesso di seguire sui social Veronica, questo il nome della sua ultima fiamma, ma si sarebbe riavvicinato seriamente ad Alessia Cammarota. I due, infatti, oltre a vedersi per il piccolo Niccolò sono tornati anche a lavorare insieme. Ma non finisce qui.

Su Instagram Stories, infatti, Alessia Cammarota ha pubblicato un video in cui è in compagnia proprio di quello che è ancora suo marito. Alessia Cammarota ha deciso di farsi un nuovo tatuaggio e ad accompagnarla è stato proprio Aldo Palmeri che ha assistito divertito alla realizzazione del tatoo nonostante la sofferenza di Alessia.

I due, dunque, stanno lentamente recuperando il rapporto di una volta. I fans hanno sempre sperato che i due potessero tornare insieme. Quel momento, a quanto pare, è sempre più vicino.