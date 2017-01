Bari: bimbo di 2 anni morto dopo aver ingoiato una gomma da masticare

BARI – È morto dopo un mese di coma (che si era rivelato quasi subito irreversibile) il bimbo di 2 anni che il 27 dicembre aveva ingoiato una gomma da masticare mentre giocava insieme al fratellino nel centro commerciale BariBlu di Triggiano.

Quando si sono accorti che il piccolo faticava a respirare i genitori hanno chiamato il 118. Inutili le prime manovre di disostruzione praticate dai paramedici, che non sono riusciti a far espellere al bimbo il corpo estraneo che si era incastrato nella gola.

Trasportato subito all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, il piccolo è stato ricoverato in terapia intensiva in condizioni gravissime: il chewing gum gli aveva ostruito le vie respiratorie e nonostante i medici siano riusciti a rimuoverlo, la prolungata mancanza di ossigeno gli aveva causato danni cerebrali irreversibili.

Vi ricordiamo che è fortemente sconsigliato far mangiare gomme da masticare ai bambini sotto ai 4 anni d’età. In ogni caso, quando un bambino ha in bocca una cicca è bene raccomandargli di non correre, non saltare, non ridere, non cantare e non masticare da sdraiato.