Belen e Stefano ufficialmente separati: tanta emozione fuori dal tribunale

Sono bastati 5 minuti per cancellare 3 anni di matrimonio. Nonostante i messaggi d’amore lanciati via social da Stefano De Martino che avevano fatto sperare i fan in una rappacificazione, il ballerino e la sua Belen hanno messo ufficialmente la parola Fine al loro matrimonio.

Martedì pomeriggio, in Tribunale, è arrivata per prima la Rodriguez, accompagnata dal suo legale Giuseppe Russo. Poco dopo è arrivato anche Stefano, con gli avvocati Nicola Colavita e Laura Matteucci.

Davanti al giudice, Belen e Stefano si sono messi d’accordo sui contributi che il ballerino dovrà versare per il mantenimento del figlio Santiago e sui weekend alterni che il piccolo passerà a casa del padre.

Niente lacrime per Stefano e Belen, che tuttavia sono apparsi visibilmente emozionati ai paparazzi accorsi per assistere all’ultimo atto di una storia d’amore che aveva fatto sognare i fan.