Isola dei Famosi 2017, Eva Grimaldi come Stefano Bettarini? “Non racconterò quanti uomini ho avuto”

Eva Grimaldi sarà sicuramente una delle grandi protagoniste dell’Isola dei Famosi 2017. L’attrice che ha già partecipato a Pechino Express conquistando il pubblico con la sua simpatia, è pronta a ripetersi anche in Honduras. Eva Grimaldi ha deciso di partecipare all’Isola per ritrovare se stessa ma ha promesso che non racconterà nulla sulla sua vita privata.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, EVA GRIMALDI DICE NO AL GOSSIP

Se Stefano Bettarini nella casa del Grande Fratello Vip rivelò il numero delle sue conquiste, Eva Grimaldi non ha alcuna intenzione di seguire il suo esempio. “Non vado all’Isola per raccontare quanti uomini mi sia fatta. Se me lo chiedessero, evidentemente non capiscono nulla di me”, ha dichiarato l’attrice a Vanity Fair.

“Voglio liberare Milva (Milva Perinoni, vero nome della Grimaldi, ndr), imprigionata ancora oggi negli anni Ottanta. L’unico modo per mettermi in contatto con lei è essere me stessa all’Isola. Un vero e proprio ritorno alle origini. Alla Milva povera, sola e senza risorse”, racconta ancora l’attrice.

Eva Grimaldi, però, ha detto la sua sull’esclusione di Wanna Marchi e Stefania Nobile. “Devo essere sincera: io le avrei fatte venire. Hanno pagato per le loro colpe e penso a tutti quei criminali e stupratori che continuano a essere a piede libero. Avrebbero avuto molto da raccontare, soprattutto aiutandoci a capire il mondo del carcere, lontano anni luce dal nostro. Hanno sbagliato, ma la vita va avanti”.