Marco Carta, lutto terribile per il cantante: il post strappalacrime sui social

Marco Carta piange la morte di del suo adorato cagnolino. Gli amanti degli animali sanno quanto può essere doloroso dire addio ad un amico a quattro zampe e così i fans si sono stretti intorno a Marco Carta che, dopo la morte del suo cane, sta attraversando un periodo difficile.

MARCO CARTA PIANGE LA MORTE DEL SUO AMICO A QUATTRO ZAMPE

“Rientrare a casa, vederti così, avvolgerti col mio giubbotto e correre in clinica, vedere il tuo sguardo chiedermi aiuto. Ero lì vicino a te e lo sono stato per tutta la tua breve vita. Sono così fiero di essere stato tuo padre. Averti conosciuto e cresciuto è stato l’onore più grande della mia vita. Ti ho amato da subito e da subito col tuo sguardo intelligente hai rapito il mio cuore. La tua assenza mi dilania l’anima, il dolore mi mangia“, scrive Marco Carta ricordando il piccolo Ettore.

“Mi manca il tuo affetto, il tuo sguardo fiero, mi manca il rumore che facevi, mi manca il tuo modo prepotente di mettermi le zampe addosso, i tuoi improvvisi gesti d’affetto. Papà si riprenderà perché era così che volevi vedermi, allegro. Quando non ero felice eri capace di prenderti una parte del mio veleno per farmi stare meglio. Ettore, amore mio ti saluto e non ti lascio, verrò a trovarti tutti i giorni nei cassetti della memoria senza lasciarti mai solo, tranquillo io non mi dimenticherò di te macchietta nera. Addio mon amour. Passerò la vita a ricordare l’essere speciale che sei stato. Love. Tuo per sempre, papà”.