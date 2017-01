Maria De Filippi a Sanremo: niente cachet e un solo abito per le 5 serate

Che Maria De Filippi non percepirà un euro per la conduzione di Sanremo 2017 era già cosa nota. Ma durante la conferenza stampa di presentazione del Festival è stato fatto un altro annuncio altrettanto sorprendente ma passato più in sordina.

La stessa Maria, supportata da Carlo Conti, ha infatti chiarito in più occasioni di non essere affatto una valletta ma una co-conduttrice. Di conseguenza, al contrario delle vallette per le quali di solito sono previsti 4 cambi d’abito a serata per un totale di 20 abiti sfoggiati, Maria De Filippi indosserà un solo abito a serata.

I vestiti sono già stati concordarti con lo stilista pugliese Riccardo Tisci, direttore creativo della maison francese Givenchy.

Stile lineare, stampo gotico per i 5 abiti scelti da Maria e Riccardo, che fino a ora hanno mantenuto il massimo riserbo scegliendo di non diffonderne nemmeno i bozzetti.