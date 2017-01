Modella belga: «Sono nata intersessuale e voglio aiutare i bambini nati come me»

Hanne Gaby Odiele è una modella belga di straordinaria bellezza. Sul suo viso, sul suo corpo, nemmeno un difetto. Eppure Hanne ha voluto dichiarare pubblicamente che un difetto ce l’ha, anche se non si vede: la modella è nata con la sindrome di Morris («sindrome da insensibilità agli androgeni»).

Le persone intersessuali hanno cromosomi sessuali e i genitali non definibili come esclusivamente maschili o femminili. Un individuo intersessuale può presentare caratteristiche anatomo-fisiologiche sia maschili che femminili. Hanne, in particolare, ha cromosomi sessuali maschili e un paio di testicoli interni, ma i suoi genitali esterni hanno caratteristiche femminili.

Un caso rarissimo? Non proprio: l’1,7% della popolazione ha caratteristiche intersessuali. Proprio per questo Hanne ha deciso di parlare della propria condizione, nella speranza di spingere chi è affetto dalla stessa sindrome a non vergognarsi del proprio stato: «È molto importante per me, in questo momento, rompere il tabù – ha detto a USA Today -. A questo punto, dovrebbe essere il momento giusto per parlarne».

Due gli interventi chirurgici subiti da Hanne in tenera età: il primo a 10 anni, quando i medici allarmarono i suoi genitori dicendo che i testicoli mai scesi avrebbero potuto causarle un tumore, e uno a 18 anni, quando fu necessario ricostruirle i genitali femminili.

«Sono orgogliosa di essere intersessuale, ma molto arrabbiata perché questi interventi avvengono ancora. Non è un grande problema essere intersessuale. Se fossero stati onesti fin dall’inizio… invece è diventato un trauma» ha dichiarato la modella nell’intento di difendere in special modo i bambini sottoposti a interventi chirurgici invasivi e assolutamente non necessari.

«Sono molto colpito dalla sua decisione di aiutare i bambini intersessuali, per dare loro la possibilità di decidere dei loro corpi, a differenza di quello che è successo a Hanne e alla sua famiglia, a cui non sono state date abbastanza informazioni né opzioni» ha voluto aggiungere il marito della modella John Swiatek.