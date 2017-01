Sonia Lorenzini lascia Uomini e Donne: ecco la nuova tronista

Dopo aver corteggiato Claudio D’Angelo dando vita ad accese discussioni e diventando la vera protagonista del trono classico di Uomini e Donne, Sonia Lorenzini è diventata la nuova tronista di Uomini e Donne. L’entusiasmo iniziale dei fans, però, ha lasciato spazio a critiche e polemiche. Sonia Lorenzini, infatti, è finita nell’occhio del ciclone per la conoscenza con il corteggiatore Federico Piccinato.

SONIA LORENZINI PRONTA ALL’ADDIO, ECCO CHI POTREBBE SOSTITUIRLA

Nel corso dell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, Sonia Lorenzini è stata accusata da Mario Serpa di essere d’accordo con Federico Piccinato per la scelta finale. La tronista, però, si è difesa affermando di aver conosciuto Federico durante una serata in discoteca, di averci parlato ma di non avere assolutamente il suo numero di telefono e di non esserci mai uscita.

Parole a cui non tutti hanno creduto al punto che sul web continuano a circolare rumors che vorrebbero Sonia e Federico già innamorati. La verità sul trono di Sonia Lorenzini dovrebbe venire a galla nella registrazione odierna del trono classico di Uomini e Donne.

Sonia, dunque, lascerà il trono o porterà avanti il suo percorso? I rumors vorrebbero la Lorenzini vicina all’addio per lasciare il posto ad una nuova tronista che sarebbe già stata scelta dalla redazione di Uomini e Donne. Chi potrebbe essere la sostituita di Sonia Lorenzini?

I nomi che circolano su quella che potrebbe essere la nuova tronista di Uomini e Donne sono tanti. Ad oggi, le preferite del pubblico restano Martina Luchena, ex corteggiatore di Riccardo Gismondi e Alessia Messina, ex fidanzata di Amedeo Andreozzi. Tra i nomi a sorpresa, però, spuntano i nomi di Mercedesz Henger e Jessica Vella, tornata single dopo una storia con Kevin Ishebabi che, a sua volta, a lanciato un appello a Maria De Filippi per diventare il primo tronista di colore della storia di Uomini e Donne.