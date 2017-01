Un passo dal cielo 4, anticipazioni quarta puntata: Francesco tra Emma e Livia, Eva lascia Vincenzo?

Nonostante l’assenza di Terence Hill, Un passo dal cielo 4 si sta confermando un successo per Raiuno. La prima puntata della fiction che vede come nuovo protagonista Daniele Liotti nei panni del capo della Guardia Forestale, Francesco Neri con un doloroso passato alle spalle ha incollato più di 6 milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. Merito anche del divertimento affidato al commissario Vincezo Nappi e alla sua spalla Huber. Oltre ad Eva, interpretata da Rocio Munoz Morales, inoltre, in Un passo dal cielo 4 spicca anche la presenza di Fedez.

UN PASSO DAL CIELO 4, ANTICIPAZIONI QUARTA PUNTATA

La quarta puntata di Un passo dal cielo 4 andrà in onda giovedì 2 febbraio in prima serata. Nel primo episodio, tutta la comunità di San Candido sarà impegnata nei festeggiamenti del Sacro Cuore. Durante la festa, però, verrà trovato morto un noto scultore il cui corpo verrà ritrovato nella sua abitazione in fiamme. Livia, esperta di storia dell’arte, verrà coinvolta nelle indagini da Francesco e questo porterà i due a riavvicinarsi. Vincenzo sarà invitato alla festa di inizio riprese da Fedez ma naturalmente non potrà andarci con Eva.

Nel secondo episodio, invece, un fotografo naturalista di San Candido, verrà ritrovato in fin di vita. Nel frattempo, Livia si ammalerà ma rifiuterà di farsi curare in ospedale scatenando la preoccupazione di Francesco. Eva, invece, dovrà girare una scena di nudo con Fedez ma non saprà come dirlo a Vincenzo.