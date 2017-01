Martina Luchena, ex corteggiatrice di Riccardo Gismondi, molto amata dal pubblico di Uomini e Donne, continia a far notizia. La bella torinese, dopo l’avventura nel programma di Maria De Filippi, è tornata alla sua vita quotidiana lavorando come modella per difersi shooting fotografici. Martina pubblica spesso le sue foto collezionando migliaia di like. Tra i tanti commenti negativi, però, spuntano spesso critiche pesanti.

UOMINI E DONNE, MARTINA LUCHENA AGGREDITA SUI SOCIAL, INTERVIENE LA MADRE

Negli ultimi giorni, Martina Luchena è stata pesantemenre aggredita sui social. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne continua ad essere insultata dal punto di vista fisico. “Ammiro il tuo coraggio a mostrarti in giro co sta naturalezza nonostante la tua mediocre bellezza”, è uno dei tanti commenti che è possibile leggere sotto le foto che Martina pubblica. Di fronte alle pesanti offese ricevute dalla figlia è intervenuta la madre difendendo la scelta di Martina di cercare l’amore in un programma televisivo.

“Io sono la madre di Martina e perché parli senza sapere? Sofia la conosce da sempre, hanno fatto l’asilo insieme e sono da sempre amiche!” – esordisce la madre di Martina rispondendo ad una ragazza che accusava un’amica della figlia di difenderla senza conoscerla. La signora, poi, continua così: “Poi come una persona sceglie di trovare un uomo è una scelta personale che nessuno si può permettere di giudicare! I tempi sono cambiati e gli usi e costumi pure! Così come si può accedere ai social per sputare sentenze senza capo ne coda come fai tu! Impara a fare critiche costruttive se ne sei capace e ricorda anche che tanto veleno che hai in corpo può arrivare a bruciarti lo stomaco prima o poi!”.

Parole dure quelle della mamma di Martina Luchena che ha ha deciso di esporsi per troncare il clima aggressivo che si è sviluppato intorno alla figlia dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne.