Gabriel Garko: “Stavo per morire”. Il racconto shock dell’attore

Gabriel Garko, ad un anno dal terribile incidente che lo coinvolse a Sanremo, a pochi giorni dal suo debutto sul palco del Teatro Ariston, ricorda quei momenti.

GABRIEL GARKO, IL RACCONTO SHOCK SULL’INCIDENTE

In un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera, Gabriel Garko ricorda quel momento in cui ha pensato di morire. “Quando nel febbraio 2016 mi trovai nello scoppio della villa vicino Sanremo, che costò la vita all’anziana proprietaria. Un incidente che mi ha cambiato la vita: poi sono andato in terapia psicologica. Sentire la morte così vicina, una cosa terribile: era mattina, stavo dormendo, mi son ritrovato sepolto sotto le macerie, ho creduto fosse la fine, ho pensato alla sera prima, che avrebbe potuto essere l’ultima della mia vita. Esserne uscito salvo, un miracolo. Ho superato lo choc, per la voglia di salutare i miei genitori dal palco del Festival”.

Nonostante sia fidanzato con Adua Del Vesco, il grande amore di Gabriel Garko è il lavoro: “Il grande amore? Quello veramente grande è il lavoro che non mi tradirà mai. Ora però sono legato ad Adua: è molto più giovane di me e forse mi considerano un vampiro che succhia linfa vitale da una ragazza. Ma con lei faccio un po’ il “maestro”, mi diverto a darle consigli professionali”.