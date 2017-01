Isola dei Famosi 2017: due famosi(ssime) nuove concorrenti dalla seconda puntata

Vi abbiamo già rivelato il cast completo dell’Isola dei Famosi 2017, ma in realtà si tratta solo dei concorrenti che sbarcheranno in Honduras nella primissima puntata del reality di Canale 5, lunedì 30 gennaio. A partire dalla seconda puntata, si aggiungeranno due naufraghe d’eccezione, madre e figlia!

No, non si tratta di Wanna Marchi e Stefania Nobile, escluse all’ultimo dalla produzione in seguito alle vibrate proteste dei telespettatori, ma di Ornella Muti e Naike Rivelli (già protagonista del reality Pechino Express 2015, abbandonato quando è rimasta incinta di Yari Carrisi).

Le due attrici, secondo il Corriere della Sera, si tufferanno a capofitto nella loro nuova avventura lunedì 6 gennaio. E da quel giorno, soprattutto grazie alla sfrontata Naike, ne vedremo sicuramente delle belle….