Maurizio Costanzo ricoverato d’urgenza: il giornalista rompe il silenzio e svela la verità

AGGIORNAMENTO – “Maria sarà sul palco di Sanremo, sposta una registrazione e si dice abbia avuto un malore; io ho avuto una bronchite, mi curo per evitare che diventi polmonite e si scrive che sono ricoverato in ospedale in fin di vita per un arresto cardiaco. Io sto lavorando, lei sta lavorando, martedì registrerò “L’Intervista” che vedrete giovedì sera.

Diciamo che tutti cantano Sanremo, a volte in modo intonato, a volte in modo stonato e fuori luogo.

Buon lavoro a tutti”, scrive Maurizio Costanzo smentendo le voci sulla sua salute.

Non arrivano buone notizie per Maria De Filippi, a pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo che la vedrà protagonista accanto a Carlo Conti. Il marito, Maurizio Costanzo, infatti, è stato ricoverato d’urgenza.

MAURIZIO COSTANZO IN OSPEDALE

Il celebre conduttore Maurizio Costanzo, nella sera in cui è tornato in onda il suo programma, L’intervista, è stato ricoverato d’urgenza in ospedale per gravi problemi cardiaci. A rivelarlo è il sito di Novella 2000. Secondo quanto si legge sul sito dal famoso settimanale di gossip, il noto giornalista sarebbe stato colpito da una brutta forma di bronchite che si sarebbe complicata nelle ultime ore.

In ospedale, accanto a Maurizio Costanzo, ci sarebbe la moglie Maria De Filippi e i figli Gabriele e Saverio. Maurizio Costanzo, classe 1938, ha 79 anni, rappresenta una pietra miliare della televisione italiana. I fans temono per la sua salute e si sono stretti intorno a Maria De Filippi. Impegnatissima dal punto di vista professionale, Maria De Filippi è corsa al capezzale di quello che da più di vent’anno è il suo compagno di vita.