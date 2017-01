Stefano De Martino parla d’amore nel giorno del suo divorzio

Martedì 24 gennaio, Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno firmato la fine del loro matrimonio. Visibilmente emozionati (ma senza versare lacrime), la showgirl e il ballerino si sono recati in tribunale accompagnati dai loro legali, si sono salutati velocemente e cinque minuti dopo erano già in strada, formalmente separati.

Come l’hanno presa i diretti interessati? Difficile dirlo. Poco dopo le firme, Stefano De Martino si è limitato a pubblicare sui social una foto in cui posa serio e concentrato, sguardo a terra.

Ma quella stessa mattina Stefano ha anche parlato d’amore in un breve video che promuove il film La La Land. “Quello che penso in realtà è questo – ha detto il ballerino – per avere successo devi essere una persona felice, penso che sceglierei sempre l’amore perché una persona infelice non arriva poi da nessuna parte… Il successo non ti può porta all’amore, l’amore ti può portare al successo però“.

Ogni riferimento a Belen è assolutamente casuale?