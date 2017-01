Sonia Lorenzini, Maria De Filippi svela la verità su Federico Piccinato: sale la tensione con Mario Serpa

Sonia Lorenzini resta sul trono di Uomini e Donne. Se Manuel Vallicella sta seriamente pensando di lasciare il programma di Maria De Filippi, Sonia Lorenzini non solo continua il suo percorso ma sfida Mario Serpa a portare le prove che dimostrerebbe il suo presunto accordo con Federico Piccinato con cui ha fatto un’esterna tenera e romantica che ha fatto torcere il naso a chi ha assistito alla nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne.

Mario Serpa, nuovamente in studio nelle vesti di opinionista, ha rivelato di non aver portato le prove sul presunto accordo tra Sonia Lorenzini e Federico Piccinato scatenando la rabbia della tronista che lo ha così invitato a restare a casa per evitare brutte figure. Jack Vanore ha portato, poi, le prove della conoscenza di Federico e Sonia portando a galla i like lasciati dalla Lorenzini sul profilo social di Federico. A difendere Sonia, però, è stata Maria De Filippi che ha spiegato la cronalogia degli eventi.

Ecco le anticipazioni dettagliate di ciò che è accaduto pubblicate dal sito di Uomini e Donne.

“Sonia si scusa (www.mariadefilippi.it) per il linguaggio usato nell’ultima registrazione, causato però dall’esasperazione, poi chiede a Mario se ha portato le prove delle accuse che le aveva mosso (vedi anticipazioni del 20/1/17) lei avrebbe un accordo con Federico, un suo corteggiatore, Mario non lo ha fatto e la tronista non si trattiene e lo invita a stare a casa se non può dimostrare quello che afferma, i due si beccano con veemenza, Tina però considera che riportare una “voce” non è un delitto!

Maria lancia un filmato per capire come c’è rimasta Sonia dopo l’ultima registrazione: Federico la raggiunge in camerino e la trova in lacrime, chiede al ragazzo se non è andato in giro a fare il “bulletto” e quindi, se non si arriverà alla verità, dovrà mandarlo a casa, lui si dispiace e teme che possa succedere proprio questo, si salutano e lei lo insegue, lo abbraccia e lo ringrazia per la sua preoccupazione.

Tina trova tutto esagerato – si sta facendo una tragedia – e riprende anche la conflittualità fra la tronista e Mario, lei lo accusa di averla infangata e in sua difesa si alza la voce di Jack, mentre Gianni è più dubbioso e continua ad avere qualche dubbio; il corteggiatore George Michael è convinto che se si fanno accuse ci devono essere anche le prove…nuova reazione di Tina!

Alberto vorrebbe presentarsi (www.mariadefilippi.it) ma Tina trova inopportuno il momento.

Federico va a prendere alla stazione, con fiori, Sonia che manifesta la sua contentezza poi, raggiunto un locale, inevitabilmente ripercorrono le accuse di Mario ma l’atmosfera si distende e lei si rannicchi fra le sue braccia perché ha bisogno di un abbraccio , segue una passeggiata alla fontana di Trevi con lancio di monetina.

Gianni non nasconde, vedendo l’esterna, di essere prevenuto, Sonia dice che anche lei ha avuto mille pensieri, compreso quello di eliminarlo ma non vuole (www.mariadefilippi.it) precludersi la possibilità di conoscerlo e…terzo round con Mario.

Esterna con Emanuele, lui va all’albergo di Sonia e bussa alla sua camera, lei gli butta le braccia al collo contenta di vederlo, poi scendono nella hall a parlare e l’argomento non può essere che l’accusa di Mario, lei lo rimprovera di non avere speso una parola per difenderla mentre cercava il suo sguardo per avere conforto, Emanuele non nasconde che è rimasto malissimo e non sapeva come comportarsi, per Sonia delle “persone cattive” hanno rovinato tutto, poi si abbracciano e lui, quando se ne va prova a buttare via i fiori di Federico.

In studio Emanuele dichiara che le piace molto e lo dice a Federico che protesta per le sue parole e il suo gesto ( fiori) ammette di avere un sassolino nella scarpa ma se lo toglierà e aggiunge che è convinto che Federico sia qui solo per pubblicità – voleva fare il tronista e in qualche modo c’è entrato -; i due uomini si scontrano dialetticamente, Federico spiega che quando ha incontrato Sonia non è rimasto folgorato ma è una persona che “potrebbe piacermi”, Gianni sottolinea la frase e Maria la ripete a Sonia che stupisce, mentre Mirko afferma che durante la sua esterna guardava in macchina, così si rimandano le immagini per verificare…

Giovanni interviene nella (www.mariadefilippi.it) questione. crede alla sincerità di Sonia ma dubita molto di quella di Federico che lo accusa di stare in silenzio – facile parlare quando si è sicuri di piacerle – gli dice; Sonia è incerta, anche a lei arrivano voci sul corteggiatore , lui la incalza suggerendole di mandarlo a casa…Emanuele si scoccia di essere messo , dal contesto, sullo stesso piano del rivale, mentre Gianni non capisce perché lei non lo elimini e Mario ribadisce che non lo trova sincero per nulla.

Con Mirko si fa prima la spesa e poi si cucina ma Sonia non riesce ad evitare l’argomento Mario! Mirko dice di essere molto determinato nonostante benché arrivato tardi e pensa di averla capita, ha portato per lei un bracciale con una pietra contro i cattivi influssi, si abbracciano affettuosamente e lui , in studio ammette di essere stata molto bene con lei; Tina nota che Federico non ha battuto ciglio alla visione delle esterne e non cambia mai espressione, lui nega e lei lo interroga sui contenuti ma il ragazzo non dà la giusta versione, la polemica continua (www.mariadefilippi.it) finché Jack, che ha indagato, dice di avere visto che Sonia ha messo dei “like” alle foto di lui sul suo profilo, la tronista spiega come e quando è successo, non si sono mai sentiti e ammette di avere gli stessi dubbi dello studio ma il tempo smaschererà le falsità, lo studio è in subbuglio .

Sonia vorrebbe leggere il testo dei suoi messaggi alle amiche nei quali parlava di Federico, Maria le viene in soccorso riassumendo la cronologia dei fatti, dai “like” a oggi, la tronista la ringrazia estenuata, ma le spiega anche il senso della rivelazione di Mario, le si fa notare che lei ha due possibilità: proseguire o andare avanti Sonia ci pensa e Maria l’avvisa che potrebbe perdersi per strada qualcun altro…”.