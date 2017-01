Uomini e Donne, Manuel Vallicella lascia il trono: il motivo shock

Il trono classico di Uomini e Donne continua a stupire. Dopo la segnalazione su Sonia Lorenzini, ad animare l’ultima registrazione del trono classico è stato Manuel Vallicella. Il tronista tatuato, accolto con grande entusiasmo dal pubblico, ha spiazzato Maria De Filippi e i presenti alla registrazione annunciando di voler lasciare il trono.

UOMINI E DONNE, MANUEL VUOLE LASCIARE IL TRONO

Manuel Vallicella vuole lasciare il trono di Uomini e Donne. Il motivo? Il tronista non si sente a suo agio e sente di non essere la persona adatta a fare il tronista. La scelta di Manuel Vallicella viene descritta così sul sito di Uomini e Donne che riporta dettagliatamente tutte le anticipazioni.

“Maria spiega che non ha mandato le esterne di Manuel perché…perché lui dichiara che sta prendendo in considerazione il fatto di ritirarsi: non crede di essere la persona adatta a fare il tronista, ha difficoltà a stare in studio, dice di fare delle cose brutte nel suo privato, non si sarebbe mai aspettato che sarebbe stato invitato due volte a fare il tronista, dice che gli tremano le gambe anche solo quando prende il treno per (www.mariadefilippi.it) venire a Roma… lo studio è annichilito, Gianni dice che proprio la sua “verità” fa di lui la persona giusta, Maria vuole sapere se i commenti su internet sono causa del suo turbamento, in tal caso vanno solo ignorati, Manuel aggiunge che è solo da dieci anni e non è facile… ma il suo turbamento non finisce e Maria vuole che lui si prenda tutto il tempo che vuole per decidere cosa farà”.

La decisione di Manuel ha scatenato la rabbia dei fans che si sentono presi in giro dal tronista. Leggendo i vari commenti sui social, infatti, l’idea generale è che Manuel abbia preso in giro tutti mostrandosi per una persona diversa da quella che è realmente.

“Delusione unica. Sembrava un ragazzo semplice, umile e sensibile ma in questo trono si sta rivelando come uno qualunque. Aspetto fisico aspetto fisico aspetto fisico. Sempre sto aspetto fisico proprio detto da lui che ha sempre detto non giudicatemi a primo impatto! Lo adoravo ora mi è scaduto!”.

“Non vedevo l’ora di vederlo sul trono…ho aspettato e sperato… a Dicembre la sorpresa …eh sorpresa in tutti i sensi…non so cosa sia successo …forse corteggiatrice”sbagliate” …momenti ‘sbagliato’ ma di quel Manuel che avevamo lasciato e che ci aveva emozionato cosi tanto ho ritrovato purtroppo ben poco….mi spiace dirlo ma c’è qualcosa che non lo fa uscire o forse questo è il vero Manuel”.

